Un combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury au printemps 2021 ?

Le promoteur d’Anthony Joshua a laissé entendre qu’un combat de boxe face à Tyson Fury pourrait avoir lieu l’an prochain.

C’est le combat que tout le monde attend désormais. Après que Tyson Fury se soit emparé de la ceinture WBC des poids lourds après avoir battu largement Deontay Wilder lors de leur «rematch» en février, et alors qu’un troisième combat doit avoir lieu, on ne parle que d’un duel 100% britannique.

Avec un Anthony Joshua qui détient toutes les autres ceintures de la catégorie reine (WBO, WBA, IBF, IBO), après les avoir récupérées en battant Andy Ruiz Jr lors de leur revanche en décembre 2019, le combat entre les deux boxeurs serait totalement prometteur. C’est en tout cas le souhait d’Eddie Hearn qui l’a réaffirmé lors d’un entretien sur Sky Sports.

«Les négociations ne sont pas en cours, a-t-il expliqué lors de l’émission The Boxing Show. Nous avons un contrat pour combattre Kubrat Pulev et, Tyson Fury, a un contrat pour combattre Deontay Wilder. Avec tout ce qui se passe il y a, je crois, une volonté du côté d’Anthony Joshua, de notre équipe et de Tyson Fury et son équipe d'aller potentiellement directement vers ce combat.»

Reste que cela est encore compliqué à organiser à tenu rappeler Hearn. «L’obstacle majeur est que nous sommes tous les deux sous contrat pour d'autres combats, a-t-il expliqué. En ce moment, l'accent est mis sur les contrats que nous avons signés avec une décision pour les gagnants de combattre les vainqueurs, probablement au printemps 2021.»