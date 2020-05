Coronavirus : vers une reprise de la Liga en juin ?

Après l’Allemagne, l’Espagne ? Alors que les clubs espagnols vont reprendre le chemin de l’entraînement à partir de cette semaine, la reprise du championnat pourrait avoir lieu dans le courant du mois de juin, a indiqué, ce lundi, LaLiga.

«Les circonstances actuelles sont inédites, mais nous espérons recommencer à jouer en juin et finir notre saison 2019-2020 cet été. Revenir, c’est gagner !», a lancé Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, dans un communiqué.

Après près de deux mois de coupure en raison de la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 25.000 morts de l’autre côté des Pyrénées, les autorités sanitaires et sportives du pays ont donné leur feu vert, et LaLiga, la fédération espagnole (RFEF) et des experts médicaux ont conjointement élaboré un protocole de retour à l’entraînement, «dans le but de garantir la plus grande sécurité pour la santé de toutes les personnes impliquées».

Ce plan «durera approximativement un mois et comportera différentes phases qui resteront sujettes au plan de désescalade établi par le gouvernement». A partir de ce mardi, chaque joueur sera soumis à un test de dépistage et ne pourra reprendre l’entraînement que 48 heures après avoir obtenu son résultat négatif. «Le retour du football signifie que la société revient peu à peu à la normale», a déclaré Javier Tebas.

Après la Bundesliga, la Liga pourrait donc être le deuxième championnat majeur européen à retrouver les terrains en attendant peut-être la Premier League (Angleterre) et la Serie A (Italie), alors que la Ligue 1 a, quant à elle, mis un terme définitif à sa saison.