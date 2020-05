PSG : Une prime de 100 millions d’euros refusée par Neymar, prêt à diviser son salaire par deux pour retourner à Barcelone ?

Reverra-t-on Neymar en Ligue 1 ? Pour cette saison, l’affaire est entendue avec l’arrêt définitif du championnat en raison de la pandémie de coronavirus. En ce qui concerne le prochain exercice, le mystère demeure avec les rumeurs toujours plus insistantes sur un possible retour au FC Barcelone.

Et le Brésilien serait prêt à tous les sacrifices pour porter à nouveau le maillot du Barça. Jusqu’à repousser une offre de prolongation de contrat considérable formulée par le PSG. Le club de la capitale aurait proposé à son numéro 10 un salaire équivalent à celui qu’il perçoit actuellement (environ 36 millions d’euros par an), mais surtout une prime de renouvellement de 100 millions d’euros, selon Mundo Deportivo. Mais Neymar n’aurait pas donné suite à cette proposition dans une volonté toujours aussi affirmée de retourner en Catalogne.

Et pour parvenir à ses fins et refaire équipe avec Lionel Messi, le prodige de Santos serait également prêt à diviser ses émoluments par deux. Mais pas sûr que ses efforts suffisent pour revêtir la tunique catalane. Le Barça se serait lui-même fait une raison sur la possibilité de faire revenir Neymar.

L’actuel leader de la Liga n’aurait pas les moyens financiers de rapatrier son ancien joueur, en partie à cause de sa situation financière et du contexte économique provoquée par la crise sanitaire. A moins de dégraisser considérablement son effectif, avec notamment les départs de Philippe Coutinho ou encore Ousmane Dembélé.

Car si le montant de son transfert pourrait être à inférieur à 200 millions d’euros, le coût global de sa venue est estimé à plus de 400 millions d’euros en tenant compte de son salaire. Et face à cet obstacle de taille, les dirigeants barcelonais travailleraient même déjà sur une piste beaucoup moins onéreuse menant à Lautaro Martinez. L’Argentin de l’Inter Milan a l’avantage d’être moins cher et surtout d’avoir des émoluments bien inférieurs au Brésilien.

Toutes ces raisons laissent penser que Neymar, qui a confié il y a quelques jours que le club et ses coéquipiers lui manquaient en cette période de confinement, devrait effectuer une quatrième saison dans la capitale. Mais le feuilleton risque de connaître de nombreux épisodes et rebondissements d’ici à la fin de l’été.