Coronavirus : des matchs plus courts en Angleterre ?

La Premier League prépare sa reprise en Angleterre. Et plusieurs propositions ont été émises pour permettre à la saison, interrompue depuis le 9 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, d’aller à son terme. L’une des hypothèses avancée par le syndicat des joueurs est de raccourcir la durée des matchs.

Neuf journées doivent encore être disputées outre-Manche, mais également deux matchs en retard. Un calendrier encore chargé qui risque de voir les clubs enchaîner les rencontres à une cadence élevé pour pouvoir achever la saison cet été. D’où l’idée émise d’avoir des confrontations plus courtes pour protéger les joueurs.

«Nous ne connaissons pas l’avenir. Ce que l’on sait, ce sont les propositions qui ont été faites comme la possibilité d’avoir plus de remplaçants et des matchs qui ne fassent pas forcément deux fois 45 minutes…» a expliqué Gordon Taylor, patron du syndicat anglais des footballeurs professionnels (PFA), à la BBC.

Mais pour qu’elle puisse voir le jour, cette proposition doit être impérativement validée par l’International Board, qui est le garant des règles du jeu. Concernant le nombre de remplacements, la Fifa avait proposé fin avril de porter de trois à cinq le nombre de changements autorisés dans le temps réglementaire d’un match pour alléger la charge physique.

En cas de reprise, espérée dans le courant du mois de juin, les matchs devraient également se tenir à huis clos et dans un nombre de stades réduits pour limiter les risques. Autant de mesures qui seront au cœur de la nouvelle assemblée générale des actionnaires de la Premier League se tiendra vendredi dont l’issue devrait permettre d’en savoir un peu plus sur une éventuelle reprise et sous quelles conditions.

