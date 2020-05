Coronavirus : «Je ne crois pas que nous pourrons reprendre la compétition cette année», confie Rafael Nadal

Rafael Nadal a pu retrouver les courts et l’entraînement en début de semaine. Pour ce qui concerne la compétition, c’est une autre histoire. Alors que le circuit est interrompu au moins jusqu’à la mi-juillet, l’Espagnol ne croit pas à un retour rapide de la compétition.

Le numéro 2 mondial a même émis de sérieux doutes sur une reprise de la saison d’ici la fin de l’année. «J’espère que nous allons pouvoir reprendre la compétition cette année, mais je n’y crois pas. Je suis plus préoccupé par l’Open d'Australie 2021 que par ce qu’il va se passer cette année. 2020 est pratiquement perdue. J’espère que nous pourrons reprendre l’année prochaine. Espérons-le», a-t-il confié au journal El Pais.

Et même s’il espère rejouer «le plus tôt possible», il a conscience que la vie d’un joueur de tennis n’est que très peu compatible avec la crise sanitaire actuelle qui impose toute une série de mesures pour limiter les risques et la propagation du virus. «Nous voyageons chaque semaine d’un endroit à un autre, nous sommes en contact avec des hôtels, des aéroports, dans des lieux différents», a-t-il souligné.

Nadal s’est également montré dubitatif sur le nouveau calendrier, remanié en raison de la pandémie de coronavirus, avec la programmation de Roland-Garros (20 septembre-4 octobre) seulement une semaine après la fin de l’US Open (31 août-12 septembre). «Franchement, je pense que ça n’arrivera pas. De l’US Open à Roland Garros avec une semaine entre les deux… Je ne pense pas que nous puissions jouer», a déclaré le lauréat à douze reprises des Internationaux de France. Qui va devoir encore être patient avant de partir en quête d’une 13e Coupe des Mousquetaires que ce soit en septembre ou dans le pire des cas l’année prochaine.