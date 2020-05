Coronavirus : les nouvelles règles pour jouer au tennis

Comme l’ensemble des sports, le tennis va devoir se plier à de nouvelles règles provoquées par la pandémie de coronavirus. Alors que la pratique du tennis «loisir» pourrait reprendre à compter du 11 mai, date du déconfinement en France, la FFT a établi une série de mesures à respecter pour permettre une reprise «dans des conditions optimales de sécurité».

Ce retour sur les courts ne pourra s’effectuer uniquement en simple et sur des terrains extérieurs totalement découverts «pour un jeu à l’air libre» et surtout avec des consignes sanitaires très strictes. Les joueurs et les joueuses devront «arriver déjà en tenue de tennis avec leur propre matériel (raquette, balles, serviette, bouteille d’eau, gel hydro-alcoolique et gants)», alors que les vestiaires tout comme les douches resteront fermés. Chaque joueur devra également laisser sa serviette dans son sac pendant toute la séance.

Pour jouer, il est impérativement recommandé d’utiliser des balles marquées par un signe distinctif, au nombre de 4 à 6 par joueur, et de servir uniquement avec ses propres balles. Parmi les autres gestes à adopter figurent le nettoyage avant et après avoir joué du banc ou de la chaise utilisé par le joueur. Les règles habituelles de distanciation sociale (2 mètres minium) devront aussi être respectées en toutes circonstances.

Concernant les changements de côté, les joueurs devront passer de part et d’autre du filet, dans le sens des aiguilles d’une montre, pour éviter de se croiser. Enfin, la poignée de main à la fin de la partie n’est pas autorisée. «Un signe de la main ou de la raquette peut la remplacer», préconise la FFT qui attend désormais de recevoir l’aval du ministère des Sports.