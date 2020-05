«At home with Elite» : un entraînement de fitness avec des mannequins

Si les salles de sport sont fermées, ce n’est pas une raison pour se laisser aller et prendre du poids. L'agence de mannequins Elite s’invite dans votre salon et propose «At home with Elite», un programme alliant sport et bien-être. Et depuis le début du confinement, les fans sont nombreux à suivre ces coachs aux mensurations de rêve.

Sur le compte Instagram de l’agence qui compte plus de 760.000 abonnés, chacun peut suivre, une fois un legging et des baskets enfilés, des workouts et des tutos exclusifs d'une trentaine de minutes, prodigués par des mannequins du monde entier, eux aussi confinés.

Ces femmes et ces hommes que nous pouvions apercevoir, avant le confinement, sur les podiums des défilés de mode changent de casquette, et dévoilent tous les exercices physiques qu’ils ont l’habitude de suivre au quotidien pour garder la ligne. Autant de sessions de cardio et de renforcement musculaire, de cours de yoga et de fitness, que les sportifs bloqués entre quatre murs peuvent retrouver en live. A noter que ces séances sont accessibles à tous, que l’on ait ou non des abdominaux dessinés.

Le top britannique Blake Schaefering, ainsi que les mannequins Breanna Box, Mathilde Rastelli, Robbie Wadgeo, Adriana Novakov, Madisson Headrick, Nour Arida, Marie Louise Wedel, Valentin D’Hoore et Alfred Bramsen - tous de l'agence Elite - ont accepté de jouer le jeu et d’aider ces milliers de personnes qui tentent d’oublier un quotidien parfois morose en faisant du sport, mais aussi en prenant soin d’elles. Des «morning routines» sont aussi proposées, ainsi que du contenu IGTV (vidéo Instagram) autour de la musique, de la composition florale, de la beauté et de recettes healthy.