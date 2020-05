L’OM, club le plus touché économiquement par le coronavirus ?

L’Olympique de Marseille serait le club dont la diminution de la valeur des joueurs serait la plus forte dans les grands championnats européens.

La pandémie de coronavirus qui a touché la planète entière a des impacts négatifs sur les finances des clubs de football. Et en France, selon une étude du CIES, l’OM, dans le rouge sur le plan économique, serait le club dont la diminution de la valeur de l’effectif serait, en proportion, la plus forte dans l'éventualité où les Championnats du top 5 européen ne reprendraient pas d’ici à juin et où les contrats des joueurs ne seraient pas prolongés.

L’Observatoire du football explique que cette baisse varie en fonction de plusieurs facteurs tels que l’âge des joueurs, la durée du contrat ou encore les performances récentes. Les Phocéens, qui viennent de terminer 2e de Ligue 1 derrière le PSG et retrouveront la Ligue des champions la saison prochaine, verront la valeur estimée de leurs joueurs chuter de 256 à 159 millions d’euros (-37,9 %).