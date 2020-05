Coronavirus : la Bundesliga autorisée à reprendre le 15 mai

Le gouvernement allemand a autorisé mercredi la reprise du championnat de football à huis clos. La Ligue allemande (DFL), qui a convoqué pour jeudi son assemblée générale, a confirmé mercredi soir à l'agence SID, filiale de l'AFP, que les premiers matches auront lieu le vendredi 15 mai.

«Nous sommes heureux, c'est un signal important et formidable pour la Bundesliga», s'est réjouit le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge sur Sky : «Il est important que la saison se décide sur le terrain, et non sur tapis vert» comme en France par exemple, a-t-il insisté.

Son homologue de Dortmund Hans-Joachim Watzke a pour sa part reconnu qu'un arrêt du championnat «n'aurait pas été supportable économiquement pour les clubs». Même si, «jouer devant des tribunes vides sera un défi énorme, surtout pour une équipe comme le Borussia Dortmund qui tire beaucoup d'énergie de la passion de ses supporters».

«Jouer sans spectateurs n'est pour personne une solution idéale»

Dortmund devra reprendre à domicile par le derby de la Ruhr contre Schalke, une rencontre qui déchaîne d'ordinaire les passions et la folie des 82.000 supporters du Signal Iduna Park.

«Jouer sans spectateurs n'est pour personne une solution idéale», a admis le président de la DFL Christian Seifert, «mais dans cette crise qui menace la survie même de certains clubs, c'est la seule solution».

L’Allemagne, qui a rouvert certains établissements scolaires, a montré de nombreux signaux positifs ces derniers jours concernant les cas de coronavirus. A ce sujet, les ministères de la Santé, du Travail et de l'Intérieur avaient émis un avis favorable à une reprise encadrée.

Actuellement, les équipes allemandes s’entraînent par petits groupes. Une assemblée générale de la Ligue allemande réunissant les 36 clubs aura lieu jeudi afin de définir un calendrier des matchs.