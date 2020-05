«La seule personne au PSG avec qui Ibrahimovic ne s’entendait pas, c’était Cavani», lance Mickaël Ciani

Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani se sont côtoyés pendant trois saisons sur le front de l’attaque du PSG. Une association riche en buts, mais l’entente était loin d’être cordiale. Leur relation était même très fraîche à en croire les propos de Mickaël Ciani.

L’ancien défenseur tricolore a évolué au côté du géant suédois de l’autre côté de l’Atlantique sous le maillot du Los Angeles Galaxy. Il a ainsi pu évoquer avec lui son passage dans la capitale, où il a inscrit 156 buts et remporté une douzaine de trophées. Et si son caractère a souvent été pointé du doigt, il entretenait de bonnes relations avec l’ensemble du staff et de ses coéquipiers parisiens. Sauf avec l’attaquant uruguayen.

«Moi Zlatan, je l’ai côtoyé au Los Angeles Galaxy. Je connais Laurent Blanc, je connais Zlatan. Je lui en ai parlé de ses relations avec les joueurs et l’entraîneur. Il m’a dit que tout allait bien. La seule personne au PSG avec qui il ne s’entendait pas, c’était Cavani», a lancé Ciani dans l’émission Les Réservistes.

Et Zlatan ne s’en cachait pas. «Il n’avait pas peur de le dire. C’est la seule personne. Il a dit qu’il a détesté 3 ou 4 joueurs dans sa carrière et Cavani en fait partie. Mais il n’a jamais eu de problème avec Laurent Blanc», a ajouté l’ancien défenseur.

Ces déclarations remettent en lumière le caractère très solitaire d’Edinson Cavani. Ce qui lui a souvent fait défaut à Paris. Car si le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale est très apprécié pour son tempérament et ses performances sur le terrain, il n’a pas toujours fait l’unanimité dans le vestiaire parisien depuis son arrivée à l’été 2013.