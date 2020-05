Le Vendée Globe 2020 reporté à cause du coronavirus ?

Alors que le départ du Vendée Globe devait être donné le 8 novembre prochain aux Sables-d’Olonne, le mythique tour du monde à la voile pourrait finalement être reporté à son tour.

La pandémie de coronavirus qui touche la planète a contraint tous les événements culturels et sportifs au report. C’est aussi le cas de la course phare. Yves Auvinet, président de la SAEM Vendée organisatrice, a indiqué que le report ou non du départ sera décidé avant le 15 juin.

«Nous travaillons sur le départ du Vendée Globe 2020 depuis l’arrivée du Vendée Globe 2016-2017, a-t-il indiqué sur France 3. À l’heure actuelle, nous travaillons toujours sur un départ de la course le 8 novembre prochain. Mais nous ne sommes pas absents de tout ce qu’il se passe autour de nous.»

Le président de la SAEM a évoqué la possibilité d’un report en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. «Il faut dire que le Vendée Globe n’est pas qu’une course à la voile, c’est aussi un événement populaire, avec le village, qui draine des centaines de milliers de spectateurs avant la course, a-t-il expliqué. Dans le contexte actuel de la crise du coronavirus, cela peut évidemment compliquer les choses. Ce qui est sûr, c’est que le départ du Vendée Globe ne se fera pas sans village et sans public.»

Si report il y a, ce sera pour 2021 a également indiqué Yves Auvinet. «Notre responsabilité, c’est d’envisager toutes les hypothèses, explique-t-il. On écoute beaucoup, l’Imoca, les sponsors, les skippers. Il conviendra également d’appeler l’état, à un moment ou à un autre. Pour savoir comment pourra s’orienter notre décision d’organiser, et ce avant le 15 juin.»