Loko, Ronaldo, Terry, Rooney… les dérapages sexuels des footballeurs

En début de semaine, le joueur d'Angers Farid El Melali a été placé en garde à vue avant d'être relâché pour exhibitionnisme sexuel. Une affaire qui est venue s'ajouter à la longue liste des frasques sexuelles accomplies par des footballeurs professionnels. Retour sur ces écarts de conduite qui ont agité le monde du ballon rond.

1995 : Loko montre son phallus à une policière

Alors joueur du PSG, Patrice Loko est interpellé en sortant d’une boîte de nuit parisienne après qu’il a dégradé, sous l’emprise de l’alcool, des véhicules en stationnement. Auditionné dans les locaux de la 1ere DPJ, l’international français ne trouve rien de mieux que de présenter son sexe à une inspectrice de police. Cette dernière porte plainte pour attentat à la pudeur.

2008 : Ronaldo dupé par des travestis

Après avoir assisté à la finale du championnat de Rio à laquelle participait son ancien club brésilien de Flamengo, Ronaldo prolonge sa soirée en invitant ce qu’il croit être trois prostituées à passer du bon temps. En réalité, les péripatéticiennes s’avèrent être des travestis. C'est l’un d’entre eux, André Albertini, qui a rendu public les faits.

2010 : Benzema et Ribéry, une passion commune

Cette année-là, LeMonde.fr publie les déclarations chocs de Zahia Dehar, call-girl d’origine algérienne, à la brigade de répression du proxénétisme. Elle confie avoir eu des relations sexuelles tarifées étant majeure avec les internationaux français Franck Ribéry et Karim Benzema. Poursuivis en justice, les deux joueurs sont relaxés par la XVIe chambre correctionnelle de Paris le 31 janvier 2014. L’ «affaire Zahia» est close.

2010 : Terry couche avec la meilleure amie de sa femme

John Terry, joueur historique de Chelsea, confesse une ancienne liaison avec la meilleure amie de sa femme, Vanessa Perroncel, un mannequin français. Au moment des faits, celle-ci était alors mariée à Wayne Bridge, coéquipier de Terry à Chelsea. Perroncel a toujours démenti avoir eu la moindre relation avec John Terry.

2010 : Rooney trompe sa femme enceinte

Les tabloïds britanniques révèlent que Wayne Rooney, le joueur de Manchester United, a eu des relations tarifées avec Jennifer Thompson, 21 ans, et Helen Wood, 23 ans, deux escort-girls. Les premiers ébats remontent à l’été 2009. Or, à cette époque, Coleen Rooney, la femme de Wayne, était enceinte de 5 mois de Klay, premier enfant issue de leur relation.

2011 : Giggs devient l’amant de sa belle-sœur

L’Angleterre est une nouvelle fois au cœur d’un scandale sexuel. La belle-sœur du Gallois Ryan Giggs, légende de Manchester United, dévoile que tous les deux entretiennent une liaison depuis huit ans ! La réputation du célèbre gaucher est également entachée par une relation sexuelle avec Imogen Thomas, plantureuse star de la télévision britannique et ancienne Miss pays de Galles.

2013 : Ronaldinho raconte son secret

Dans une interview accordée à Playboy, Ronaldinho, l’ancien joueur du FC Barcelone dévoile le secret de sa réussite durant ses années passées au club catalan. «Je faisais l’amour avant les matches. C’était même bénéfique car j’arrivais plus heureux sur la pelouse». Et d’ajouter avec une sincérité confondante : «J’ai souvent été infidèle par le passé, mais je ne commettrai plus la même erreur». En 2012, Luis Fernandez, ancien entraîneur du joueur au PSG, racontait comment le Brésilien avait lors d'une mise au vert, «fait monter une fille à l'hôtel».

2014 : Giroud pris la «main dans le sac»

L’attaquant d’Arsenal Olivier Giroud est contraint de présenter des excuses publiques après les accusations de Celia Kay, un mannequin assurant avoir passé une nuit avec lui. Au cœur de ces révélations, le journal The Sun publie des photos du footballeur en slip dans une chambre d’hôtel.

2020 Farid El Melali s’exhibe devant sa voisine

Quelques heures seulement après sa prolongation de contrat avec Angers, Farid El Melali a été surpris par ses voisins en train de se masturber dans la cour de son immeuble, situé dans le centre-ville d'Angers, en observant le domicile d’une voisine situé au rez-de-chaussée. L’attaquant algérien n’en était pas à son coup d’essai, puisque c’est la deuxième fois qu’il faisait l’objet d'un signalement pour des faits similaires. Alors que la jeune femme a porté plainte, il sera jugé prochainement dans le cadre d'une comparution de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et encourt une amende.