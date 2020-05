Un combat de boxe entre Mike Tyson et Sonny Bill Williams pour un million de dollars ?

Un promoteur australien aimerait convaincre le retraité Mike Tyson d’affronter le rugbyman et boxeur Sonny Bill Williams moyennant un chèque d’un million de dollars.

Alors qu’il a indiqué vouloir remonter sur les rings à 53 ans, «Iron Mike» fait des émules. Celui qui possède l’une des plus féroces droites de l’histoire du Noble Art a attiré l’œil d’un promoteur australien qui imagine déjà un combat pour lui.

«La première chose que j’ai faite a été de contacter Max Markson (un célèbre agent) et de lui demander d’offrir 1 million de dollars à Tyson, a déclaré Brian Armatruda au Daily Mail. Il a peut-être 53 ans, mais c’est toujours un nom énorme avec n’importe lequel de ces gars - Barry Hall, Paul Gallen ou Sonny Bill Williams - sauterait sur l'occasion pour monter sur le ring avec lui.»

Le rugbyman néo-zélandais, double champion du monde avec les Blacks passé par Toulon et qui évolue désormais aux Etats-Unis, a une belle côte sur les rings de boxe. Il a déjà disputé sept combats professionnels chez les lourds (7 victoires, dont trois par KO). Il a décroché le titre de champion de Nouvelle-Zélande en 2012 et la ceinture WBA international 2013 (inférieure à la ceinture mondiale). Certes, il n’a plus combattu depuis 2015 mais le combat serait intéressant.

Amatruda envisagerait un combat de charité du côté de l’Australie à Melbourne, dans un stade de 10.000 ou 30.000 places. Revoir Mike Tyson sur un ring 15 ans après son dernier combat, nul doute que tout le monde signe.