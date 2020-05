Coronavirus : 5 joueurs testés positifs en Espagne

Alors que la reprise des championnats est envisagée d’ici un mois en Espagne, cinq joueurs évoluant dans les deux premières divisions espagnoles ont été diagnostiqués positifs au coronavirus, a indiqué, dimanche 10 mai, la Ligue professionnelle.

Si ni leur identité ni le nom de leur club n’ont été dévoilés, tous sont «asymptomatiques et dans la dernière phase de la maladie», a précisé LaLiga. Ils seront toutefois placés en quarantaine avant d’être à nouveau testés «dans les prochains jours». Et leur retour sur les terrains ne sera possible qu’après deux tests négatifs.

Leur diagnostic intervient à peine quelques jours après la reprise des entraînements, suivant un strict protocole sanitaire. Et la Ligue, qui espère reprendre la saison à huis clos mi-juin, affirme que la découverte de ces cas positifs fait partie de son plan de retour progressif à l'entraînement. «L’un des objectifs (...) était justement de détecter les cas déclarés ou asymptomatiques», a-t-elle expliqué.

Les clubs espagnols sont pour l'instant autorisés à organiser des sessions individuelles d'entraînement avec un respect draconien des gestes barrière. Les joueurs doivent arriver séparément, déjà en tenue, gantés et masqués et se faire prendre la température. Les clubs pourront ensuite passer à des sessions en petits groupes avant d'envisager un retour à la compétition.