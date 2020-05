Coronavirus : la reprise du championnat d’Allemagne menacée ?

La mise en quarantaine du club du Dynamo Dresde pour deux cas de coronavirus a fait naître des interrogations sur la future reprise, alors que le football doit reprendre ses droits le samedi 16 mai en Allemagne. Mais la Ligue ne prévoit pas de revenir sur sa décision. Pour le moment en tout cas.

«Cela ne justifie pas de remettre en cause toute la saison», a déclaré son président Christian Seifert, interrogé sur les deux cas positifs au sein de l'équipe de 2e division détectés trois jours seulement après le feu vert du gouvernement allemand à la reprise de la saison. «Il a été toujours clair pour moi que cela pouvait arriver. Nous sommes au tout début du redémarrage», a-t-il ajouté.

Mais sa position pourrait évoluer et le déroulement du championnat être remis en cause si d’autres cas venaient à être découverts. «Cela peut atteindre un niveau où il n’est plus possible de jouer», a expliqué Christian Seifert, estimant que «cela dépendrait du temps qu’il nous reste pour terminer la saison».

Cette reprise en pleine crise sanitaire a également fait grincer quelques dents du côté de certains joueurs, et notamment Neven Subotic. Le défenseur a regretté que la Ligue allemande n’ait pas demandé l’avis des joueurs pour reprendre la saison. «En tant que joueurs, nous avons été informés après que toutes les décisions ont été prises, nous n'avons pas été consultés », a regretté le Serbe, qui évolue à l’Union Berlin.

C'est dans ce contexte que la Bundesliga doit être le premier grand championnat européen à reprendre la compétition depuis l'arrêt imposé par la pandémie. Des mesures draconiennes ont toutefois été instaurées comme la tenue de toutes les rencontres à huis clos, avec un nombre maximum de 300 personnes autorisées à chaque match.