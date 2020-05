Coronavirus : Lyon appelle à «faire marche arrière» pour éviter à la Ligue 1 «une immense déroute»

L’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas persiste et signe. Le club rhodanien a une nouvelle fois regretté l’arrêt prématuré du championnat de France, alors que d’autres championnats européens s’apprêtent à retrouver les terrains, et demande aux instances du football français de revenir sur leur décision.

Pour l’OL, il n’est pas trop tard. Il est toujours possible de reprendre une saison définitivement stoppée le 30 avril dernier avec le PSG sacré champion de France, l’OM et Rennes qualifiés pour la Ligue des champions, Lille pour la Ligue Europa et Amiens ainsi que Toulouse relégués en Ligue 2. «Il reste du temps, jusqu’au 25 mai, pour faire marche arrière et éviter au championnat de France une immense déroute», a indiqué dans un long communiqué le club privé de qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Cette non-qualification peut expliquer cette farouche volonté d’achever cette saison 2019/2020 interrompue à dix journées de la fin, même si Lyon s’en défend en évoquant «l’intérêt général des clubs français et pas uniquement, comme certains le prétendent, pour les intérêts exclusifs de l’OL».

Après avoir multiplié les solutions, plus ou moins illusoires, par la voix de son président pour terminer le championnat, l’OL alerte notamment sur les pertes économiques qui risquent de fragiliser les clubs français et leur manque de compétitivité par rapport aux autres équipes d’Europe. «Comment garantir que tous les clubs français pourront finir l’année sans faire faillite ? (...) Comment lutter avec nos concurrents étrangers qui ont, pour l’immense majorité, choisi prudemment d’attendre pour relancer leur championnat ? Comment éviter que l’écart se creuse encore entre le football français et tous les autres grands pays d'Europe ?», est-il écrit, appelant «à réfléchir, dès aujourd’hui, pour le futur du football français et pour l’intérêt général de tous».

Pour l’heure, la Ligue 1 est le seul des cinq grands championnats européens à avoir décidé de ne pas reprendre. De son côté, la Bundesliga allemande doit retrouver les terrains le 16 mai, tandis que la Premier League anglaise et la Liga espagnole ont annoncé leur intention de reprendre, même si aucune date n’a encore été fixée. En Italie, la reprise de la Serie A demeure plus qu’incertaine.