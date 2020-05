Coronavirus : Rennes privé de Ligue des champions ?

Scénario catastrophe pour Rennes ? Troisième de Ligue 1, arrêtée définitivement dix journées avant la fin en raison de la pandémie de coronavirus, et qualifié pour la première fois de son histoire pour le tour préliminaire de la Ligue des champions, le club breton pourrait ne pas disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.

La crise sanitaire a contraint l’UEFA a repensé tout son calendrier. La fin de la Ligue des champions, stoppée avant les quatre derniers 8es de finale retour, doit se tenir durant le mois d’août avec une finale prévue le 29 août à Istanbul. Le début de l’édition de la saison prochaine a, quant à lui, déjà été repoussé d’un mois, soit au 20 octobre.

Mais ce n’est pas le seul ajustement à prévoir. L’instance européenne envisagerait de supprimer la campagne de qualification de la C1 2020/2021, selon le sérieux quotidien britannique The Times. Et elle pourrait être remplacée par un système de play-offs rassemblant les douze pays les mieux classés au classement UEFA et qui ne sont pas déjà représentés dans la compétition.

Avec le PSG et l’OM déjà qualifiés, Rennes se verrait alors privé de Ligue des champions et serait reversé en Ligue Europa avec une compensation financière. Mais pas sûr que cela suffise à consoler le Stade Rennais et ses supporters. La décision est attendue à la fin du mois de mai.