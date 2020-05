Italie : décès d’un jeune joueur de l’Atalanta Bergame qui s’entraînait chez lui

L’Atalanta Bergame est en deuil. Le club italien a annoncé, ce lundi, le décès d’Andrea Rinaldi, jeune joueur formé au club, à seulement 19 ans des suites d’une rupture d’anévrisme.

Le jeune milieu de terrain s’entraînait à son domicile, vendredi, près de Côme, dans le nord de l’Italie, lorsqu’il a été victime d’un malaise. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a lutté pendant trois jours contre la mort avant de finalement succomber.

L’Atalanta et son président Antonio Percassi sont «extrêmement touchés» par la disparition du jeune garçon et «s’associent avec émotion à la douleur de ses proches et à celle de l'AC Legnano», club de 4e division où il était prêté cette saison.

Décrit comme «toujours disponible», «positif» et «aimé de tous», Andrea Rinaldi avait porté les couleurs de l'Atalanta Bergame dans les compétitions de jeunes depuis l’âge de 13 ans et notamment remporté le championnat d’Italie en 2016 avec l'équipe des moins de 17 ans.