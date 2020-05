Vidéo : A seulement 11 ans, il devient le premier skateur à réaliser un 1080 sur une rampe

Le Brésilien Gui Khury est devenu le premier skateur de l'histoire à effectuer un 1080° sur une rampe verticale. Et il n'a que 11 ans.

Cette figure mythique des sports de glisse consiste à faire trois tours sur soi-même dans les airs avec son skateboard avant de toucher le sol. Jusqu'à présent, elle n'avait été réalisée que par l'Américain Tom Schaar, en 2012, mais celui-ci avait utilisé une méga rampe qui lui avait permis d'aller plus haut et plus vite.

Ironiquement, cette performance a été rendue possible grâce à la crise du coronavirus. «L'isolement l'a aidé parce qu'il consacrait auparavant sa vie à l'école et qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner», a en effet déclaré à Reuters Ricardo Khury Filho, le père du prodige.

Mais ce record est loin d'être une surprise dans le monde du skateboard. A seulement 8 ans, Gui Khury était déjà devenu le plus jeune skateur à réaliser un 900°, roulant ainsi dans les traves de la légende Tony Hawk, qui avait été le premier à réussir cette figure en 1999... Neuf ans avant la naissance de Khury.

Le jeune Brésilien avait également fait parler de lui en étant le plus jeune athlète de l'histoire à participer aux X Games, compétition phare des sports extrêmes, à seulement 10 ans et 7 mois.