Coronavirus : Des avions spécialement affrétés pour les golfeurs ?

La saison de golf doit reprendre d’ici à un mois à l’occasion du Charles Schwab Challenge au Colonial Country Club de Fort Worth (Texas). Et pour remédier aux problèmes de transports et réduire les risques de propagation du coronavirus, le circuit professionnel américain de golf (PGA) prévoit d’affréter des avions pour transporter les joueurs entre les tournois.

«Nous serons probablement quatre, cinq ou six à nous partager un avion pour arriver à Colonial», a confié l’Américain Kevin Streelman au site Golfweek. Une manière de voyager qui devrait se répéter pour participer aux autres tournois de la saison. «Le circuit va affréter des avions, pour tous les joueurs et caddies entre les événements, pour essayer de garder notre bulle agréable et étroite», a assuré le 91e mondial.

Le Charles Schwab Challenge (11-14 juin), comme les trois tournois suivants d’un calendrier révisé en raison de la crise sanitaire, le Heritage Classic (18-21 juin), le Travelers Championship (25-28 juin) et le Rocket Mortgage Classic (2-5 juillet), se tiendra à huis clos. Seuls les joueurs, les caddies, le personnel nécessaire à l’organisation de ces tournois et à leur retransmission télévisée seront admis sur le parcours.

«Ça va être différent à coup sûr», a déclaré Streelman. Et d’ajouter : «C’est nécessaire et la priorité est d’avoir une bonne compétition et d’offrir un bon divertissement à la télé pour nos fans.»