Carlos Sainz en pole pour remplacer Sebastian Vettel chez Ferrari

Carlos Sainz en route pour la Scuderia Ferrari ? Actuellement chez McLaren, le pilote espagnol aurait été choisi pour succéder à Sebastian Vettel au volant de la Ferrari la saison prochaine. Son arrivée pourrait être officialisée d’ici la fin de la semaine.

Depuis l’annonce du départ du pilote allemand, après cinq années mitigées au sein de l’écurie italienne, plusieurs noms ont circulé pour faire équipe avec Charles Leclerc. De Lewis Hamilton à Daniel Ricciardo en passant Valtteri Bottas, Antonio Giovinazzi, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly ou encore Fernando Alonso, une bonne demi-douzaine de potentiels successeurs a fleuri. Mais celui de Carlos Sainz s’est très vite détaché.

L’Espagnol reste sur une saison remarquée avec son premier podium décroché au Grand Prix du Brésil et surtout une 6e place au championnat du monde derrière les pilotes des trois meilleures écuries du paddock. Malgré ses résultats, les dirigeants de McLaren semblent réfractaires à en faire l’idée d’en faire le numéro 1 de l’équipe devant Lando Norris.

Un statut qu’il n’aura pas non plus chez Ferrari, car la place de leader sera entièrement dévolue à Charles Leclerc, qui a désormais les pleins pouvoirs au sein de l’écurie au cheval cabré, mais Sainz pourrait néanmoins se laisser tenter de rejoindre une équipe qui lutte à chaque Grand Prix pour les podiums et les victoires.

S’il a pour le moment préféré ne pas faire le moindre commentaire sur son avenir, son père Carlos Sainz Sr a quelque peu évoqué sa situation. «Il est clair que les choses s’accélèrent et que les équipes n’attendront pas le début de la saison (pour les contrats des pilotes) car on ne sait même pas s’il y aura une saison à 100%», a admis l’ancien champion du monde des rallyes à la chaine de télévision Movistar.

«Carlos est heureux où il est mais il est vrai que ces derniers temps, les choses bougent beaucoup, et je pense que tôt ou tard il y aura une solution, car nous ne pouvons pas rester deux mois de plus avec ces rumeurs ou des histoires», a-t-il ajouté. Et le dénouement pourrait intervenir dans les prochaines heures.