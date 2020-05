Coronavirus : les joueurs de Toulon proposent spontanément une baisse de leur salaire

Une mêlée de solidarité au RCT. Face à la pandémie de coronavirus, les joueurs du Rugby Club Toulonnais ont proposé à leur direction une baisse de leur salaire.

Une initiative «spontanée», «collégiale» et «unanime». Avec ce geste, les Varois ont voulu démontrer «leur volonté de contribuer à l’effort collectif visant à préserver la santé économique de leur club», fortement touché, comme d’autres formations du Top 14, par la crise sanitaire et l’arrêt des compétitions. Cette décision traduit également «l’implication et l’attachement des joueurs et du staff au RCT.»

Et le président Bernard Lemaitre a tenu à la saluer. «Je souhaite remercier l’ensemble des joueurs et du staff pour cette décision importante. Actée spontanément et unanimement, elle renforce encore plus notre motivation et notre envie de relever les défis de demain», a confié l’homme d’affaires dans un communiqué. Il voit en ce geste un acte fondateur pour permettre au RCT de relever ses futurs défis. «Avec une équipe aussi unie, nous pourrons, j'en suis sûr, bâtir un avenir solide, rempli d'émotions et marqué par des succès», a-t-il ajouté.

Et ce sera peut-être avec l’Italien Sergio Parisse (36 ans). Le troisième ligne pourrait prolonger une saison supplémentaire son contrat dans l'espoir d’avoir une ultime sélection sous le maillot de l'équipe d'Italie.