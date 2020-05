Coronavirus : un footballeur turc avoue avoir assassiné son fils atteint du Covid-19

Des terribles aveux. Le joueur truc Cevher Toktas a avoué avoir tué son fils de cinq ans à l’hôpital, alors que ce dernier y avait été admis avec des symptômes apparents du coronavirus.

Le jeune garçon avait été déclaré mort de causes naturelles par les médecins quelques heures seulement après son admission en soins intensifs en raison d’une forte fièvre et de difficultés respiratoires. Mais la culpabilité a été trop lourde à porter pour le défenseur central. Onze jours plus tard, alors que la famille avait procédé aux funérailles, le joueur (32 ans), qui évolue au Bursa Yildirim, est passé aux aveux et reconnu son meurtre devant la police.

Placé en quarantaine avec son fils, il aurait été pris d’une crise de nerfs dans la chambre de l’hôpital et aurait alors étouffé son enfant. «J’ai appuyé un oreiller contre le visage de mon fils qui était couché. Pendant quinze minutes, je l’ai serré sans jamais le retirer. C’est quand il a cessé de bouger que je l’ai relâché», a-t-il expliqué dans un récit glaçant.

Avant d’expliquer les raisons de son geste inconsidéré. «Je ne l’aimais pas. Je ne l’ai jamais aimé depuis qu’il est né», a-t-il crument confié. Avec ces révélations, les autorités ont décidé de procéder à une exhumation du corps pour réaliser une autopsie. Cevher Toktas encourt, lui, une peine de prison à perpétuité.