Jean-Michel Aulas baisse son salaire de 30%

Sous le feu des critiques pour ses dernières sorties médiatiques contestant l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1 en raison de l’épidémie de coronavirus, Jean-Michel Aulas a au moins décidé de montrer l’exemple dans son club de Lyon, en baissant son salaire de 30%.

«Jean-Michel Aulas et Thierry Sauvage ont souligné l’effort consenti par l’ensemble du personnel, avec entre autres, une diminution des salaires fixes de 15% pour les membres du Comité exécutif d'OL Groupe et une réduction à hauteur de 30% pour le mandataire social», explique un communiqué publié mardi sur le site de l’OL. Et d’après les informations du quotidien régional Le Progrès, le mandataire social en question ne serait autre que Jean-Michel Aulas.

Au 31 mars 2020, le total des produits des activités connaît un nouveau record et s'établit à 265,7 M€, en forte progression de 41,9 M€ par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.





Retrouvez l’intégralité du communiqué sur https://t.co/iSS1sEEhLD pic.twitter.com/Vzuu4ds8Ig — Olympique Lyonnais (@OL) May 12, 2020

L’information n’échappera pas aux joueurs lyonnais qui, aux dernières nouvelles, n’avaient toujours pas accepté de réduire leurs émoluments pour aider leur club qui rencontre des difficultés financières en raison de la suspension du championnat.

«Le club n'ayant plus de revenus depuis le 13 mars, nous nous retrouvons dans l'obligation de réduire notre train de vie. Sans entrer dans le détail, nous avons fait un certain nombre de propositions aux joueuses et aux joueurs. Nous sommes très proches d'un accord avec les joueuses et nous continuons de discuter avec le groupe masculin», expliquait JMA à OL TV il y a deux semaines.

Des baisses de salaires qui pourraient être de l’ordre de 25 à 70% aux mois d’avril, mai et juin.