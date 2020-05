La star de Tottenham Dele Alli violemment agressée à son domicile

Le milieu de terrain de Tottenham Dele Alli a été agressé lors d'un cambriolage à son domicile, situé à Londres, dans la nuit de mardi à mercredi par deux voleurs armés de couteau mais l'international anglais ne souffrirait d'aucune blessure sérieuse.

«C'était une expérience horrible mais nous sommes ok maintenant», a réagi le joueur de 24 ans sur son compte Twitter mercredi soir.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.

— Dele (@dele_official) May 13, 2020