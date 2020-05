Tony Yoka figure sur la liste des boxeurs que voudrait affronter Tyson Fury

Alors qu’on le pensait proche de la retraite, Tyson Fury a déclaré qu’il comptait affronter encore de nombreux boxeurs, dont le Français Tony Yoka.

Lors d’un live Instagram, le nouveau détenteur de la ceinture WBC des poids lourds a livré une liste de 9 adversaires potentiels qu’il aimerait combattre dans les prochains mois, après ses combats contre Deontay Wilder et Anthony Joshua.

«J’ai pensé à la retraite et au départ il me restait trois combats sur mon contrat, il me reste deux combats maintenant, j’ai (Deontay) Wilder et (Anthony) Joshua, mais je vais juste continuer parce qu’il n’y a rien d’autre à faire», a d’abord confié le «Gypsy king» lors d’un échange avec Mark Wright.

Enchainer les combats et les victoires

Avant d’énumérer cette liste, Tyson Fury a expliqué qu’il souhaitait de nouveau battre Deontay Wilder (le 3e combat devait avoir lieu en juillet mais a été reporté à cause de la pandémie de coronavirus) pour confirmer son triomphe de février. Puis affronter Anthony Joshua dans un duel historique entre Britanniques, avec en prime les meilleures ceintures des poids lourds.

«J’ai 31 ans, je suis en pleine forme, avec un grand état d’esprit, je m’entraîne trois ou quatre fois par jour à fond (…). Vous savez, il y a beaucoup d’autres combattants pour moi à battre. Vous avez Dillian Whyte, Jarrell Miller, (Kubrat) Pulev, (Andy) Ruiz, (Luiz) Ortiz, (Daniel) Dubois, Joe Joyce, il y a plein d’options. Il y a aussi Efe Ajagba, le grand olympien nigérian, il y a Tony Yoka, le médaillé d’or olympique français», a lancé le Mancunien.

Actuel 25e mondial sur BoxRec et 10e du classement IBF, le boxeur français n’a plus combattu depuis le 29 septembre 2019. S’il n’a jamais caché son objectif d’affronter les plus gros boxeurs de sa catégorie, Yoka, qui vient d’être papa pour la seconde fois, peine à avoir des adversaires de haut niveau.

Faire partie de la liste des boxeurs que voudrait affronter Tyson Fury pourrait lui permettre une belle mise en lumière. En tout cas, si le Parisien veut décrocher une chance de se battre contre l’Anglais, il faudra vite remonter sur le ring et enchaîner les succès.