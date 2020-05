The Last Dance : les réactions des stars NBA après le dernier épisode

Les réactions ont été nombreuses après la diffusion des épisodes 9 et 10, les deux derniers, de la série-documentaire The Last Dance. Et notamment chez les joueurs NBA.

En plus des amateurs de basket et surtout de l’épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan, de nombreux joueurs de la prestigieuse Ligue américaine ont évidemment regardé cette série diffusée à la fois sur ESPN et Netflix, eux qui ont grandi avec les exploits de «MJ».

C’est donc tout logiquement qu’ils ont commenté l'épilogue sur les réseaux sociaux et dressé le bilan de la carrière du GOAT (Greatest Of All Time, le meilleur de tous les temps en français).

— Lonzo Ball (@ZO2_) May 18, 2020

De Kevin Love à Harrison Barnes en passant par Lonzo Ball et Tristan Thompson, des valeurs sûres et des stars montantes de la NBA ont été nombreuses à tweeter. Et à rendre un hommage appuyé à «His airness».

THAT WAS BEAUTIFUL!!! — Jordan Bell (@1jordanbell) May 18, 2020

Someone else putting out a documentary soon ? Asking for myself and a friend — CJ McCollum (@CJMcCollum) May 18, 2020

Unreal, thanks Old man #LastDance — Bismack Biyombo (@bismackbiyombo) May 18, 2020

I never got the opportunity to watch MJ as a kid because I wasn’t born, but after watching this documentary... my Love for MJ grew





-Thanks MJ #TheLastDance — Trae Young (@TheTraeYoung) May 18, 2020

This MJ doc was special , they need to put together a Kobe one asap — Tristan Thompson (@RealTristan13) May 18, 2020

En revanche, c'est le silence radio du côté des mégastars actuelles, comme LeBron James, James Harden, Steph Curry ou encore Kevin Durant. On attend pourtant leur avis avec impatience.