Coronavirus : au Maroc, tous les footballeurs du championnat mis en quarantaine ?

Dans l'optique d'une reprise prochaine de son championnat de football, le Maroc a mis en place certaines exigences sanitaires face au coronavirus.

La première concerne les 416 joueurs de la Botola Pro, le championnat élite du royaume chérifien. Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, la commission chargée par la Fédération royale marocaine de football de préparer la reprise de la compétition exige qu’ils soient tous mis en quarantaine pour deux semaines avant le début de la compétition.

La commission souhaite également que les arbitres et les techniciens responsables des transmissions TV (caméraman etc) soient tous mis en quarantaine avant la reprise. Pour rappel, le championnat marocain, qui pourrait reprendre aux alentours du 19 juillet, a encore dix journées à disputer.

Déconfinement à partir du 10 juin

Autres recommandations de la commission, les clubs devront désinfecter les stades et accorder au moins six semaines aux clubs pour se préparer et retrouver un bon niveau physique.

A noter que la fédération n’a pas encore l’aval des autorités pour informer les différents clubs comme le précise le quotidien.

Le Maroc a prolongé, lundi, le confinement de trois semaines. A partir du 10 juin, le déconfinement sera progressif.