La mise au point de l'OM concernant la prolongation d'André Villas-Boas

L’OM a tenu à «rétablir la réalité des faits» en indiquant qu’une prolongation de deux ans, plus une année en option, avait été proposée à André Villas-Boas.

L’avenir du technicien, arrivé l’an dernier à Marseille, est très incertain, notamment après le départ d’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club. Très proche de l’Espagnol, les rumeurs sont nombreuses depuis quelques jours.

Si la proposition était acceptée par Villas-Boas, il pourrait donc rester cinq saisons de suite aux commandes de l’équipe qu’il vient juste de ramener en C1 avec une 2e place en Ligue 1 à l'issue de cette saison, tronquée en raison de la pandémie de Covid-19.

«Depuis 20 ans, seuls trois entraîneurs ont bénéficié d'un engagement contractuel de 4 ans ou plus : Didier Deschamps, Rudi Garcia (parti à la fin de la saison 2018-1019, ndlr) et aujourd'hui André Villas-Boas, avec cette proposition, a souligné l'OM, qui a notamment été au cœur d’une rumeur de rachat d’un prince saoudien. Cela démontre tout d'abord la volonté du club de créer les conditions d’une stabilité sans laquelle rien de solide ne peut être construit sur le long terme dans le football et notamment à l'Olympique de Marseille.»

À la suite d’informations erronées concernant la prolongation de contrat proposée à André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille souhaite rétablir la réalité des faits. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 19, 2020

Reste que malgré ce communiqué, la tendance reste à un départ de l’ancien entraîneur de Porto et de Chelsea, qui est toutefois parvenu à décrocher la 2e place de Ligue 1, assurant ainsi le retour des Phocéens en Ligue des champions pour la première fois depuis sept ans.