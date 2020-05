Son père atteint du covid-19, Khabib Nurmagomedov appelle à la discipline face au virus

La méga-star russe de MMA (arts martiaux mixtes) Khabib Nurmagomedov a appelé les habitants du Daguestan, sa région d'origine où l'épidémie de coronavirus est hors de contrôle, à respecter les règles de confinement alors que son père est hospitalisé en réanimation.

«Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, être unis. Montrer notre courage, notre caractère, notre discipline», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée dans la nuit de lundi à mardi sur son compte Instagram, ajoutant que «la situation est très difficile au Daguestan».

«Les hôpitaux sont bondés, beaucoup de gens sont malades, beaucoup sont morts», poursuit le combattant au 20 millions d'abonnés sur Instagram, qui appelle à «écouter les médecins» et assure que «seul le confinement peut régler le problème».

Le père et entraîneur de Khabib Nurmagomedov est hospitalisé en réanimation à Moscou depuis la semaine dernière, «dans un état très grave» selon son fils. Ce dernier a notamment reçu les soutiens de ses rivaux Conor McGregor ou Tony Ferguson.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.



A true martial genius!



Very saddened upon hearing this news tonight.



Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020