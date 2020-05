Mercedes, Renault, année sabbatique… quel avenir pour Sebastian Vettel en Formule 1 ?

Depuis l’annonce de son départ de chez Ferrari à la fin de l’année, l’avenir de Sebastian Vettel est pour le moment assez flou en Formule 1. Tour d’horizon des possibilités à venir pour le pilote allemand.

A 32 ans, le quadruple champion du monde (2010, 2011, 2012, 2013) n’est pas parvenu à remporter de titre sous les couleurs de la Scuderia. Pire, il a été dépassé dans la hiérarchie des pilotes par le jeune Charles Leclerc après seulement une saison de cohabitation. Désormais, il va vite devoir rebondir. Mais les baquets libres et ambitieux ne sont pas si nombreux dans les paddocks.

Chez Renault ?

Alors que Daniel Ricciardo a quitté Renault pour prendre le volant laissé par Carlos Sainz Jr, nouveau pilote Ferrari, Sebastian Vettel serait-il prêt à prendre la direction de l’écurie française ? Difficile de l’imaginer mais c’est possible si les patrons lui donnent les moyens de se battre pour les premières places. Mais ces dernières saisons, Renault, qui s’est renforcé enfin de saison dernière avec l’arrivée d’Esteban Ocon, ne s’est jamais montré très fort. Cela paraît donc compliqué.

Chez Mercedes ?

Ce sera l’énorme coup dans les paddocks. Un duo Lewis Hamilton-Sebastian Vettel pour mener Mercedes. Deux champions de ce calibre dans une même équipe, la concurrence serait jalouse. En tout cas, l’écurie allemande, qui possède actuellement Valterri Bottas comme second pilote, y songe et ne s’en cache pas. «Bien sûr, un pilote allemand dans une voiture allemande, ce serait un beau coup marketing, a récemment confié Toto Wolff sur les ondes d’ORF. Notre priorité, c’est le succès et Sebastian coche toutes les cases. C’est à lui de décider s’il veut continuer ou pas car il y a encore des places intéressantes.» Dès 2021 ?

Chez Red Bull ?

Retour aux premiers amours ? Sebastian Vettel aurait en effet eu l’idée de retourner chez Red Bull, avec qui il avait remporté ses quatre titres de champions du monde Formule 1. Sauf qu’avec un Max Verstappen aux commandes, la firme autrichienne ne se voyait pas les faire cohabiter. D’autant que le jeune Alexander Albion a prouvé qu’il était capable de faire le travail. Et en plus, Red Bull n’aurait pas les moyens économiques de l’accueillir. «Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir deux superstars dans notre équipe, avait confié Helumut Marko il y a quelques jours. Financièrement, ce n’est pas possible. L’offre faite par Ferrari à Vettel est largement supérieure à ce que gagne Alex Albon en ce moment chez nous. Nous avons pris notre décision, conjointement avec Dietrich Mateschitz (grand patron de Red Bull) et nous avons informé Seb que Max Verstappen restait notre pilote numéro 1 et que la situation était clairement établie de la sorte chez nous.»

Une année sabbatique ?

C’est peut-être ce qu’il y a de plus crédible vu la situation. Après une longue période de disette chez Ferrari, Sebastian Vettel préfère sûrement couper un peu avant de revenir pour un gros challenge ? A 32 ans, cela pourrait lui faire du bien de se reposer et d’attendre qu’un gros baquet (Mercedes ?) ne lui soit offert…