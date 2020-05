Le club de rugby de Béziers racheté par des investisseurs émiratis ?

L’hypothèse de voir des investisseurs émiratis, avec l’ancien international français Christophe Dominici, racheter le club de rugby de Béziers est de plus en plus probable.

Quelques jours après l’abandon de la piste Pierre-Louis Angelotti (promoteur immobilier), une réunion entre Robert Ménard, maire de la ville, les actuels actionnaires du club biterrois (Cédric Bistué et Pierre- Olivier Valaize) et les potentiels acheteurs doit avoir lieu ce lundi. Et selon certains, un accord définitif est en passe d’être acté.

Ainsi l’ASBH, qui évolue actuellement en ProD2 et qui n’a plus connu l’élite depuis la saison 2004-2005 lorsqu’il y avait encore cela s’appelait le Top 16, pourrait donc passer sous pavillon des Emirats Arabes Unis, avec Christophe Dominici en homme fort.

Selon RMC, qui cite une «source très proche du dossier», l’affaire serait faite «à 99%. Si le déficit cumulé est inférieur à 3,5 millions d'euros, la reprise devrait être entérinée.» Les investisseurs seraient en effet prêts à investir 10 millions d’euros pour éponger les dettes et relancer le club.

Les Emirats conserveront ainsi une enveloppe de sept millions d’euros qui sera consacrée au recrutement. Un recrutement qui sera fort puisque l’objectif ne sera rien d’autre qu’une remontée rapide en Top 14. Pour évidemment, y jouer les premiers rôles.