Holyfield, Bill Williams, Wilder, Ortiz, Fury… quel adversaire possible pour le retour de Mike Tyson ?

Avec l’annonce du retour de Mike Tyson prochainement sur les rings pour un combat caritatif, la question se pose désormais de savoir qui il pourrait réellement être capable d’affronter à bientôt 54 ans et sans avoir combattu depuis 15 ans.

Si les vidéos d’entraînement de l’ancien champion du monde des poids lourds, terreur des rings dans les années 1990, sont impressionnantes, il n’empêche qu’il est difficile de l’imaginer tenir la distance sur un ring pendant plusieurs rounds.

«Nous avons eu beaucoup de gars, a confié Mike Tyson il y a quelques jours. Écoutez, nous avons tellement de gars qui veulent tenir ce rôle (d’aversaire)... Nous sommes en négociation, nous faisons des affaires avec des gars en ce moment. Vous n'allez pas croire les noms quand ils sortiront. Cette semaine, le contrat sera signé…» Entre fantasmes et probabilités, voici la liste des adversaires que l’Américain pourrait affronter en juillet en Arabie Saoudite.

Evander Holyfield (57 ans)

C’est le premier nom auquel tout le monde a pensé. Un troisième combat entre deux des plus grands rivaux de l’histoire du Noble art. Mike Tyson-Evander Holyfield. Cette affiche a fait couler beaucoup d’encre dans les années 1990. Mais «Iron Mike» n’est jamais parvenu à battre «The Real Deal». La seule chose qui lui ait pris, c’est un bout d’oreille. Mais justement, ce serait l’occasion pour Tyson d’enfin battre son rival de toujours pour la première fois de son histoire. Les deux hommes étant à la retraite, le niveau serait équitable. Alors Deal ?

Deontay Wilder (34 ans)

Pourquoi lui ? Pour la simple est bonne raison que les deux hommes se ressemblent et s’apprécient. Cogneurs et à la recherche sans cesse du KO, Deontay Wilder et Mike Tyson sont réputés pour leur incroyable force de frappe. «The Bronze Bomber», qui reste sur un premier revers en carrière face à Tyson Fury en février dernier, pourrait retrouver le ring pour un combat de charité, histoire de se refaire la cerise. Avant de tenter la reconquête de sa ceinture WBC des poids lourd face au Britannique.

Sonny Bill Williams (34 ans)

C’est l’un des noms qui a été évoqué pour affronter Mike Tyson. Sonny Bill Williams, le rugbyman-boxeur (7 combats chez les pro, 7 victoires), qui évolue désormais aux Etats-Unis, aurait été approché par un promoteur australien pour être l’adversaire de l’Américain dans un combat de charité à 1 million de dollars. Si l’information a fait le tour des médias, «Iron Mike» l’a sèchement repoussé indiquant qu’il s’agirait «d’une insulte à la boxe» si un tel combat avait lieu.

Tyson Fury (31 ans)

Tyson contre Tyson. L’affiche serait sublime mais est-elle réellement possible ? Très compliquée. Agé de 31 ans et dans une forme incroyable, Tyson Fury apparaît injouable pour Mike Tyson qui ne pourrait pas forcément résister longtemps. Le Britannique, vicieux et dur au mal, l’épuiserait en quelques rounds comme il l’a fait avec Deontay Wilder en février. Si elle fait rêver et si le «Gypsy king» ne refuse aucun show ces derniers temps (il s’est mis au catch et ambitionne même le MMA), l’opposition semble impossible.

Tito Ortiz (45 ans)

Après Floyd Mayweather contre Conor McGregor et si on assistait à une nouvelle opposition entre boxeurs et fighter MMA ? L’idée a en tout cas été lancée il y a quelques jours de l’autre côté de l’Atlantique avec Tito Ortiz. L’Américain a confié son admiration pour le boxeur. Vétéran des octogones qui a pratiqué la boxe pendant 20 ans, il se verrait bien affronter «Iron Mike» pour son retour.