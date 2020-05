«Il sera beaucoup plus dangereux» : Tyson Fury se méfie de Deontay Wilder

Si le confinement a repoussé la date, le troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder aura bien lieu. Mais le Britannique, vainqueur facile en février, se méfie de la réaction de l'Américain.

Après un match nul lors de leur premier combat fin 2018, les deux boxeurs s’étaient retrouvés en février à Las Vegas. Et cette fois-ci, Tyson Fury avait littéralement écrasé Deontay Wilder pour lui infliger sa première défaite en carrière et lui ravir sa ceinture WBC des poids lourds.

«The Bronze Bomber» avait alors activé sa clause pour un troisième combat. Alors qu’il devait avoir lieu en juillet, il a très logiquement été reporté à une date ultérieure à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit sur la planète.

Interrogé sur Sky Sports, le «Gypsy king», qui partira favori, ne s’enflamme pas non plus et s’attend surtout à une opposition très compliquée pour cette trilogie. «C’est toujours un adversaire très dangereux, un homme très affamé, a confié Fury. Il voudra prouver sa valeur, prouver qu'il peut revenir et devenir un double champion poids lourd. C’est sûr, ce sera plus dangereux que lors du dernier combat.»

D’autant qu’à 34 ans, ce sera un véritable tournant dans la carrière de Deontay Wilder. En cas de nouvelle défaite, il pourrait dire adieu à ses rêves d’unification des titres contre Anthony Joshua. A contrario, Tyson Fury ouvrira la voie à ce fameux duel 100% britannique tant espéré par beaucoup.