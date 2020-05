Les Ligues dénoncent un amendement «confus» du Sénat pour reprendre la saison

L’Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP), qui regroupe notamment celles de football (LFP) et de rugby (LNR), a réagi mardi face à l'amendement déposé au Sénat visant à permettre la reprise de la saison 2019-20, le qualifiant de «source de confusion.»

Six sénateurs Les Républicains, dont cinq élus de la région lyonnaise, ont déposé un amendement lundi au nouveau projet de loi d'urgence contenant des dispositions diverses face à la crise du coronavirus, alimentant la bataille que mène plusieurs dirigeants de club pour redémarrer la compétition mise à l'arrêt par la pandémie.

«Les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles peuvent décider de reprendre les compétitions professionnelles afin d'achever la saison 2019-2020, si la situation sanitaire le permet et après avis du comité de scientifiques, est-il écrit. Elles définissent pour ce faire, sous leur responsabilité, et en accord avec l'État, un protocole sanitaire adapté à la reprise des compétitions qui détermine les conditions dans lesquelles les sportifs, les personnels nécessaires et le public peuvent participer à ces compétitions.»

Un amendement en faveur de l'OL ?

«A l'heure où le sport français fait face à des circonstances exceptionnelles, cet amendement serait source d'une confusion qui déstabiliserait encore davantage les instances sportives» a réagi l'ANLSP, qui réunit les Ligues professionnelles de football, de rugby, de basket (LNB), de cyclisme (LNC), de volley (LNV) et de handball (LNH).

«Nous pensons qu'il importe au contraire d'unir nos forces pour préparer dans les meilleures conditions possibles la reprise de la saison 2020-2021 et accompagner durablement les clubs dans la gestion d'une crise inédite», poursuit l'instance.

L'amendement déposé au Sénat entretient l'espoir d'une reprise de la compétition que défend notamment le président de l'Olympique lyonnais (L1) Jean-Michel Aulas. Celui-ci a saisi lundi le Conseil d'Etat pour contester la fin de la saison.

Le texte proposé par Michel Savin (Isère), Claude Kern (Bas-Rhin), François-Noël Buffet (Rhône), Catherine Di Folco (Rhône), Elisabeth Lamure (Rhône) et Michel Forissier (Rhône) reprend des arguments employés par le dirigeant lyonnais, en évoquant une décision d'arrêter «prématurée».

«Aujourd'hui (depuis l'annonce de la fin du Championnat, ndlr) la situation a clairement évolué, le caractère prématuré de cette annonce gouvernementale apparaît clairement et de nombreux acteurs remettent en question ce choix», développe l'amendement. Le projet de loi doit être débattu en séance publique mardi et jeudi.