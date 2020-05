Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann enflamment Twitter avec leurs nouvelles coupes de cheveux

Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo ont fait parler d’eux en même temps sur les réseaux sociaux. Non pas pour un geste technique à l’entraînement mais pour leur nouvelle chevelure.

Il faut dire que les deux footballeurs sont très souvent au cœur de la mode au niveau capillaire. Et malgré le confinement et l’arrêt du football en Espagne et en Italie, ils ont encore réussi une belle prouesse.

Antoine Griezmann a opté pour un look samouraï avec une queue de cheval alors que Cristiano Ronaldo s’est lui tourné vers les années 1990. Et sur Twitter, les fans, qui n'ont pas vraiment approuvé, s’en sont donnés à cœur joie pour commenter.

Griezmann capillairement il est vraiment hors-jeu.



Pocahontas maintenant .. pic.twitter.com/FPqIVyTL64 — La Parole aux Supporters (@CoupeFoot) May 26, 2020