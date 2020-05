La FFF rejette l’élargissement de la Ligue 2 à 22 clubs la saison prochaine

Les clubs professionnels ont été désavoués. La Fédération française de football a rejeté mercredi l’élargissement de la Ligue 2 à 22 équipes la saison prochaine voté une semaine plus tôt.

«Les deux descentes réglementaires prévues pour la saison 2019-2020 sont maintenues et le championnat de Ligue 2 restera à 20 clubs pour la saison 2020-2021», peut-on ainsi lire sur le communiqué de la FFF.

Réuni sous l'égide de Noël Le Graët, le comité exécutif a utilisé son pouvoir «d'évocation» pour annuler le vote de la LFP du 20 mai dernier. «Pour éventuellement les réformer, dès lors qu'il les jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements, le Comité Exécutif peut se saisir de toutes décisions sauf en matière disciplinaire», indique en effet l'article 199 des règlements généraux de la FFF, mis en avant par l'instance dans son communiqué.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF pic.twitter.com/F1MueaBWKD — FFF (@FFF) May 27, 2020

Une décision qui signe la fin des espoirs du Mans et d’Orléans, respectivement 19e et 20e lors de l'arrêt anticipé du championnat pour cause de pandémie et grands gagnants d'un éventuel élargissement. Pau et Dunkerque, en tête du National 1, sont pour leur part bel et bien promus en Ligue 2.

Dans un communiqué, les clubs manceau et orléanais ont annoncé prendre acte de ce rejet, se disant «déçus» d'une «décision injuste et cruelle» et prêts à étudier «les suites» à y donner.

En revanche, la question des barrages éventuels entre la L2 et le National 1, réclamés par le club de Boulogne-sur-Mer, 3e de troisième division, n'a pas été mentionnée. La Ligue (LFP) non plus n'a pas statué à ce sujet, même si les play-offs et barrages entre Ligue 1 et Ligue 2 ont, eux, été annulés.

