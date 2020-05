Pendant le confinement, le foot n'a pas tant manqué que cela aux Français

Pas de Champions League, pas de Ligue 1, pas de championnats étrangers... Les amateurs de football ont été contraints de faire sans leur passion pendant toute la durée de la crise du coronavirus. Si l'horizon semble se dégager avec le retour de la Bundesliga, il s'avère cependant que regarder leur sport à la télévision n'était pas si important que cela.

En vérité, selon un sondage YouGov publié par So Foot ce 27 mai, seuls 22% des Français indiquent que le football leur manque. À savoir que 35% des interrogés déclarent ne pas en regarder habituellement. Suite logique : 59% d'entre eux expliquent qu'ils ne regarderont pas de nouveaux championnats, et s'en tiendront donc à leurs habitudes.

Lorsque le football reviendra dans la vie des Français, tout risque d'être donc comme avant... Ou presque. En effet, 19% de ceux qui regardernt les matchs à la télévision affirment qu'ils réduiront leur consommation. Un chiffre qui ne devrait pas plaire à la LFP et aux diffuseurs.

À savoir également que le coronavirus risque de changer les comportements des personnes sur la durée. Se rendre dans un bar ne sera pas anodin avant un certain temps, et en particulier les soirs de matchs où les établissements sont bondés. Selon le sondage, 25% des interrogés expliquent qu'ils se rendront moins souvent dans les bars ou les stades, alors que 30% continueront à vivre leur passion comme avant. S'il est encore un peu tôt pour l'affirmer à coup sûr, le football pourrait bien perdre plus que prévu dans la crise du coronavirus.

