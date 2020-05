2 juin : les sportifs professionnels vont pouvoir reprendre l'entraînement

Les sportifs pourront reprendre l'entraînement à partir du 2 juin, a annoncé mercredi Edouard Philippe lors d'une conférence pour décrire le plan de la 2e phase de déconfinement.

Le Premier ministre a donc indiqué que les stades et les sports de contact étaient encore interdits mais que les «sportifs de haut niveau et professionnels pourront reprendre l’entrainement le 2 juin, dans le cadre d'un protocole strict».

Ce protocole n’a pas été établi mais il pourrait ressembler à ce qu'il se fait à l’étranger. Par exemple, pour les sports collectifs comme le football, une reprise d’abord individuelle, puis par petits groupes jusqu’à l’entraînement collectif.

Edouard Philippe est également revenu sur la reprise ou non de la Ligue 1. «Il ne m’appartient pas de me prononcer sur les décisions des Ligues et des Fédérations mais il me semble que, pendant deux mois et demi, les compétitions ont été interrompues pour d'excellentes raisons. Je l'assume parfaitement», a-t-il expliqué.