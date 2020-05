Tony Parker bientôt dans le tennis ?

Lors d’une masterclass avec de jeunes espoirs du tennis français organisée par BNP Paribas, Tony Parker, légende du basket français, s’est confié sur son amour pour la petite balle jaune et a livré une petite exclusivité.

Désormais retraité des parquets mais très actif en tant que président de l’ASVEL, le quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs a indiqué qu’il jouait beaucoup au tennis et qu’il espérait même être présent aux Internationaux de France prochainement.

«Je suis un grand fan de tennis, j’ai toujours joué quand j’étais petit en vacances quand les saisons de basket étaient terminées, a raconté Tony Parker lors de cette MasterClass #TeamJeunesTalents organisée par BNP Paribas et animée par Mary Patrux, journaliste à beIN Sports. Et c’est vrai que pendant le confinement, je jouais 5 fois par semaine. Et c’est vrai que maintenant je chambre mes amis du tennis.»

Lors de cet échange, «TP» a aussi révélé que ses envies de devenir joueur NBA étaient arrivées très tôt. «A 9 ans, je voyais la Dream Team (Etats-Unis) pour la première fois et donc ca m’a motivé, s’est-il remémoré. Mon père était basketteur, ça m’a aussi aidé surtout mentalement. Parce que pour moi, il y a une vraie différence entre ceux qui veulent être bons et ceux qui veulent être de grands joueurs. (…) J’avais un objectif très fort, c’était d’arriver en NBA et rien ne pouvait m’y empêcher.»

Aux interrogations des jeunes espoirs, il a également souligné le travail invisible et mental très important à l’adolescence pour devenir professionnel. «Les jeunes d’aujourd’hui se concentrent que sur les résultats et ils oublient tout ce qu’il se passe avant, explique Tony Parker. (…) Ca me dérange quand des jeunes me demandent ‘ça fait quoi d’être connu ?’ ou ‘ça fait quoi d’être riche ?’. Moi je n’ai jamais fait ça pour l’argent. J’étais passionné et je voulais être le meilleur au monde.»

Et au milieu de ses conseils, Tony Parker a même livré une petite exclusivité. «Vous n’avez pas fini de m’entendre dans le tennis parce que j’ai commencé à investir, a-t-il confié. Mais je ne peux pas trop en parler.»