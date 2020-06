Match «sauvage» : les excuses de Gaëtan Laborde

Gaëtan Laborde a fait son mea-culpa. L’attaquant de Montpellier a présenté ses excuses après avoir participé à un match improvisé à Mont-de-Marsan (Landes), d’où il est originaire, malgré l’interdiction de rassemblement toujours en vigueur en France en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette rencontre «sauvage», qui s’est tenue le 23 mai dernier, a réuni une quarantaine de personnes, alors que les rassemblements sont limités à 10 personnes dans l’espace public, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre pour disperser les participants, dont faisait partie Gaëtan Laborde, mais également Loïs Diony. «Les médias ont déclaré que j’avais participé il y a quelques jours à une partie de «football sauvage» à Mont-de-Marsan en compagnie de Loïs Diony (Saint-Etienne). Je le confirme», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Après plusieurs mois sans compétition, avec l’arrêt de la Ligue 1 depuis le début du mois de mars, Laborde a cédé à l’appel et à «l’amour» du ballon rond, assurant qu’il ignorait que la partie rassemblerait autant de monde. «Je tiens malgré tout à préciser qu’à l’origine nous ne devions être que quelques amoureux du football à vouloir se dégourdir les jambes après ces longues semaines sans ballon. L’amour du football a été plus fort. Lorsque j’ai constaté que de nombreuses personnes nous ont rejoint sur le terrain et alors que la police s’est présentée, j’ai aussitôt pris conscience que ce n’était pas la meilleure idée. C’est la raison pour laquelle, j’ai aussitôt quitté les lieux alors que le match a continué», a-t-il affirmé.

Avant d’exprimer ses regrets. «A l’avenir je veillerai à ne plus participer à ce type de manifestation et je reste bien conscient que je n’ai pas donné l’exemple. J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Je vous présente mes plus plates excuses», a conclu l’ancien Bordelais.

Ces dernières semaines, plusieurs matchs de ce type ont été organisés dans l’Hexagone comme à Grigny (Essonne), où une rencontre entre deux quartiers rivaux a rassemblé entre 300 et 500 personnes selon la préfecture, ou encore à Massy ainsi qu’à Strasbourg.

