Mort de George Floyd : le vibrant hommage de Liverpool

L’image est forte. Les joueurs de Liverpool ont rendu hommage à George Floyd et exprimé leur solidarité avec les manifestants aux Etats-Unis, qui réclament que justice soit faite dans cette affaire, en posant un genou à terre dans le rond central d’Anfield Road.

«L’unité fait la force. #BlackLivesMatter («La vie des Noirs compte», slogan du mouvement anti-raciste américain)», a tweeté le club anglais, dont la devise est «You’ll never walk alone» (tu ne marcheras jamais seul, ndlr), accompagné d’une photo de l’équipe disposée en cercle.

La pose, un genou à terre, a été popularisée par le joueur de football américain Colin Kaepernick, devenu un porte-voix des protestations aux États-Unis contre les violences policières, notamment contre les minorités de couleur.

Manchester United a également tenu à s’associer au combat pour la justice et contre le racisme. Le milieu de terrain français Paul Pogba a ainsi publié sur son compte Instagram une photo poing levé et yeux tournés vers le ciel, indiquant avoir tour à tour ressenti «colère, pitié, haine, indignation, douleur et tristesse» en pensant au drame de Minneapolis. Le racisme, que ce soit «dans le football, au travail, à l’école, n’importe où (...) cela doit cesser une fois pour toute ! Pas demain, pas le jour d’après, cela doit cesser aujourd’hui !», a écrit le champion du monde tricolore.

Un peu plus tôt, son coéquipier Marcus Rashford avait posté un message où il déplorait qu’à «une époque où j’appelle les gens à s’unir (...) nous apparaissons plus divisés que jamais». «Des gens souffrent et des gens attendent des réponses», avait poursuivi l’attaquant de Manchester United, mentionnant également Ahmaud Arbery, abattu pendant qu’il courait le 23 février à Brunswick en Géorgie par un père et son fils ou encore Breonna Taylor, une employée médicale d’urgence de 26 ans, tuée à son domicile par la police dans le Kentucky en mars.

D’autres footballeurs se sont joints au mouvement comme Marcus Thuram, Jadon Sancho ou encore Kylian Mbappé. Sur Twitter, l’attaquant du PSG a posté un dessin de manifestants accompagné du slogan : «La police avec nous, pas contre nous.»

Retrouvez toute l’actualité sur George Floyd ICI