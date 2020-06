Coronavirus : Une reprise du championnat sous tension au Portugal

Un peu plus de deux semaines après l’Allemagne et une semaine avant l’Espagne, le football va reprendre ses droits au Portugal. La Liga Nos sera, ce mercredi, le deuxième championnat européen de premier plan à redémarrer. Une reprise qui va s'effectuer sur un fond de désunion.

Avant de rechausser les crampons pour reprendre le cours d’une saison interrompue au mois de mars à dix journées de la fin à cause de la pandémie de coronavirus, plusieurs points de désaccords, liés à certaines recommandations sanitaires, ont mis le football lusitanien en branle.

La Direction générale de santé avait notamment préconisé une reprise «dans un nombre le plus réduit possible de stades» pour limiter les risques d’une éventuelle propagation virus.

Mais au final, seuls les clubs de Santa Clara, équipe de l’archipel des Açores soucieux d’éviter les allers-retours en avion, et Belenenses évolueront loin de leurs bases et plus précisément sur les terrains du centre d’entraînement de la sélection portugaise près de Lisbonne.

Les autres sujets de discordes concernent la possibilité d’effectuer cinq remplacements par match dans le souci de préserver la santé des joueurs, ainsi que la diffusion de certains matchs en clair réclamée par le président de la Ligue Pedro Proença afin d’éviter les rassemblements de supporters qui ne disposent pas d’abonnement spécifique. Une demande très mal prise par certains clubs et qui n’a pas abouti, obligeant la mise en place d’un important dispositif de forces de l’ordre pour éviter le regroupement de fans.

Et si les tensions sont exacerbées en coulisses, elles devraient également l’être sur le terrain dans la course au titre de champion entre le FC Porto, qui se déplace ce mercredi sur la pelouse de Famalicao, et Benfica, qui reçoit jeudi Tondela. Les deux rivaux ne sont séparés que d’un point en tête du classement avant les dix dernières journées, alors que Braga occupe la 3e marche du podium avec 14 points de retard sur Porto. De quoi promettre une dernière ligne droite haletante entre les deux clubs qui se sont partagés les 17 derniers titres (10 pour Porto et 7 pour Benfica).

Et si cette lutte se fera à distance, les deux formations dominantes du football portugais doivent en revanche se retrouver en finale de la Coupe du Portugal, qui clôture traditionnellement la saison, à une date qui reste encore à déterminer. Un affrontement, inédit depuis 2004, qui s'annonce tout aussi palpitant.

Foram divulgadas as datas de mais nove jornadas da competição. #LigaNOS



https://t.co/MmPdDjxxy7 — Liga Portugal (@ligaportugal) May 22, 2020

