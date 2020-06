Draft 2020 : des franchises NBA font passer des tests de QI aux candidats

Avant de drafter leurs futurs joueurs lors de la célèbre Lottery de juin, certaines équipes NBA effectueraient des questionnaires pour tester leur quotient intellectuel.

C’est bien connu, les formations de la prestigieuse Ligue américaine n’attendent pas le jour J pour apprendre à découvrir leur nouveau joueur. Bien au contraire. Elles regorgent de méthodes pour évaluer les prospects. Analyses des matchs, de la personnalité, des hobbies, des habitudes, de l’entourage, tout y passe. Mais le plus important reste le mental. Et les équipes NBA l’ont bien compris.

Mais en cette période de confinement, drafter est très compliqué. Ce sont via des visioconférences, notamment sur Zoom, que les franchises NBA essaient de se familiariser avec leurs futures recrues.

Ainsi, les Golden State Warriors, mais aussi les Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets, Toronto Raptors et Boston Celtics, ont décidé de faire passer des tests de QI pour en savoir beaucoup plus sur le mental des joueurs, d’après les informations de Jonathan Wasserman de Bleacher Report.

Si ces tests ne seront peut-être pas l’élément n°1 pour la sélection du futur drafté, il n’empêche qu’ils peuvent aider et même pour la suite de la carrière du joueur. Pour rappel, la Draft 2020 devait avoir lieu le 25 juin mais pour l’heure, on ne sait pas encore si cette date sera confirmée.

