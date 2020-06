Formule 1 : Les 8 premiers Grands Prix en Europe à partir du 5 juillet

Au point mort en raison de la pandémie de coronavirus, la saison de Formule 1 va enfin démarrer. La FIA a publié, ce mardi, un calendrier de huit courses qui seront organisées cet été en Europe.

Le Red Bull Ring de Spielberg en Autriche sera le théâtre du premier Grand Prix le 5 juillet avant d’accueillir une seconde course la semaine suivante (12 juillet). Le paddock prendra ensuite la direction de la Hongrie (19 juillet) avant une pause de deux semaines et de s’envoler pour la Grande-Bretagne, où le circuit de Silverstone accueillera deux Grands Prix (2 et 9 août) dont un pour célébrer les 70 ans de la F1, l’Espagne (16 août), la Belgique (30 août) et l’Italie (6 septembre).

La suite de la saison sera déterminée dans les prochaines semaines en fonction de l’évolution de la situation liée au covid-19. Mais le promoteur de la F1 espère «un total de 15 à 18 courses d’ici à la fin de saison en décembre» au lieu des 22 initialement prévues.

La saison aurait en effet dû commencer mi-mars en Australie, mais le Grand-Prix avait été annulé après la découverte d’un cas positif au sein de l’écurie McLaren. D'autres courses ont connu ensuite le même sort (Monaco, France, Pays-Bas), alors que plusieurs d'entre elles ont été reportées (Bahreïn, Vietnam, Chine, Espagne, Azerbaïdjan, Canada, Grande-Bretagne).

Concernant la présence des spectateurs, «il est actuellement prévu que les premières courses se déroulent à huis clos» pour des raisons sanitaires, ont précisé les instances. Mais elles ne désespèrent pas de faire revenir les fans «lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité».

5 juillet : Grand Prix d’Autriche (Spielberg)



12 juillet : Grand Prix d’Autriche (Spielberg)



19 juillet : Grand Prix de Hongrie (Budapest)



2 août : Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)



9 août : Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)



16 août : Grand Prix d’Espagne (Barcelone)



30 août : Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)



6 septembre : Grand Prix d’Italie (Monza)

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed





All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures





Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020