Mike Tyson «pourrait mourir sur le ring», selon Dillian Whyte

Alors que Mike Tyson devrait remonter sur le ring prochainement, Dillian Whyte a confié sa crainte de voir l’ex-champion du monde de boxe finir mal.

S’il est heureux de voir une «légende» revenir et avoir une «forme phénoménale pour son âge» (53 ans), le boxeur britannique (28 combats, 27 victoires, 1 défaite) craint qu’Iron Mike finisse dans un sale état. Et pense que la World Boxing Council devrait faire marche arrière.

«Cela n'a aucun sens. C’est bête, a indiqué «The Body Snatcher» à talkSPORT. Mauricio Sulaiman (président de la WBC) ne devrait pas l’encourager. Et s’il revient et meurt sur le ring ? Que va-t-il se passer alors ? Nous avons déjà suffisamment d'obscurité et assez de boue jetée sur le sport tel qu'il est, nous n'en avons plus besoin.»

Sulaiman avait confié dernièrement qu’il était possible d’organiser un combat entre Mike Tyson et Tyson Fury, l’actuel détenteur de la ceinture WBC des poids lourds, après avoir battu Deontay Wilder en février. Une ceinture que Dillian Whyte aimerait conquérir. D’autant qu’il fait partie des challengers officiellement. D’où son mécontentement.

«C'est bien de regarder quelqu'un faire un clip d'une minute sur Instagram, a-t-il rajouté. Mais remonter sur le ring et combattre 12 rounds de trois minutes ... (…) à cet âge, votre esprit vous dit des trucs quand vos yeux voient des trucs mais votre corps ne vous permettra pas de le faire.» Pour rappel, Mike Tyson était à la retraite depuis 2005 et une défaite contre Kévin McBride.

Retrouvez toute l'actualité de la boxe ICI