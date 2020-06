Robert Pirès bientôt sur le banc d'une équipe ?

Consultant Canal+, Robert Pirès a confié lors d'un live Instagram son envie de devenir un jour entraineur.

Alors que la plupart de ses anciens coéquipiers en clubs ou en sélection ont franchi le pas de s’installer sur le banc d’une équipe de football, celui qui célèbre cette année la victoire à l’Euro 2000 avec l’équipe de France a d’abord choisi le rôle de consultant après sa carrière. Mais cela ne l’empêche pas de rêver d’un avenir comme technicien.

«Je me suis aperçu qu’après le football, c’est compliqué de prendre une direction, a confié l’ancien joueur de l’OM et d’Arsenal entre autres lors d’un live Instagram avec la journaliste de France 24, Zineb El Houari. Il y en a qui ont pris la direction de devenir entraîneur, directeur sportif ou d’être consultant. (…) Ca me permet d’être encore dans le football. Je pense qu’entraineur, c’est un beau métier mais que c’est très dur au quotidien. Peut-être dans les années à venir ! Je vais me décider à passer les diplômes d’entraineur, que je n’ai pas encore. C’est dans mes plans.»

A la question de savoir quel club il se verrait bien entrainer, Robert Pirès a indiqué qu’il avait des envies évidemment mais que cela ne dépendrait pas de lui et qu’il ne pouvait pas choisir comme ça.

«Dernièrement, j’étais avec Sabri Lamouchi qui est aujourd’hui sur le banc de Nottingham Forest. Il est hyper content de ce qu’il fait. Oui, c’est le Championship (2e division) mais il prend du plaisir. Il me disait que lorsque l’on est entraineur, on ne sait pas où l’on va atterrir. On ne peut pas savoir, a expliqué l’ancien Gunner. Le sélectionneur ou l’entraineur se met sur le marché et fait en fonction. C’est facile de dire je veux entraîner Arsenal, Metz, Reims ou l’OM, c’est plus compliqué en réalité. Si j’ai une opportunité, je passerai »

