Knysna 2010 : Blanc, Deschamps, Euro, Mondial… comment l’équipe de France a remonté la pente dix ans après

Après être tombée au plus bas lors de ce tristement célèbre fiasco de Knysna en 2010, l'équipe de France est parvenue à se relever. Jusqu'à aller décrocher un deuxième titre mondial dix ans plus tard.

Mais il a fallu batailler ferme pour remettre sur pied ces Bleus et effacer la triste fin de bilan de Raymond Domenech et consorts. C’est d’ailleurs ce qu’a tenté d’emblée la nouvelle équipe dirigeante à son arrivée.

Laurent Blanc, l’espoir puis les quotas

Pour son premier match en tant que sélectionneur, Laurent Blanc, fraîchement débarqué de Bordeaux où il y a triomphé (titre de champion, Coupe de la Ligue), n’a aligné aucun des 23 joueurs présents à la Coupe du monde en Afrique du Sud. Les Bleus se sont inclinés en Norvège 2-1 avec un but d’Hatem Ben Arfa. Une défaite encourageante tout de même à la vue du climat.

Le «Président», qui a décidé alors d’intégrer dans son staff deux grandes figures de l’équipe de France 98, Henri Emile et Philippe Tournon, a enchainé avec une nouvelle défaite lors du premier match des éliminatoires de l’Euro 2012, contre la Biélorussie (1-0), au Stade de France. Mais cette fois-ci, il avait rappelé certains joueurs de Knysna dont Hugo Lloris, Bacary Sagna, Florent Malouda ou encore Mathieu Valbuena. D’ailleurs, sauf Thierry Henry, Nicolas Anelka, William Gallas ou Jérémy Toulalan, la plupart est revenue en sélection.

J'ai eu de bonnes années de m.... Laurent Blanc, dans son livre Au coeur des Bleus

Si elle est parvenue à se qualifier pour l’Euro 2012 en Pologne et en Ukraine, en terminant première de son groupe, l’équipe de France a déchanté avec la sortie de l’affaire des quotas au printemps 2011. De quoi vite replonger dans les sombres heures de Knysna.

Avec leur nouveau slogan collé à leur bus, «Un nouveau départ, un nouveau rêve, un même but», les Bleus ont livré une prestation désastreuse sur le terrain et en coulisses surtout. On se souvient du fameux «ferme ta g....» de Samir Nasri à l’encontre d’un journaliste après son but contre l’Angleterre (1-1). Ou encore Hatem Ben Arfa qui s'est brouillé avec Laurent Blanc coupable à ses yeux de l’avoir sorti et Jérémy Ménez qui a insulté Hugo Lloris et un arbitre en plein match. Un calvaire qui a pris fin en quarts de finale après une défaite logique et sans relief face à l’Espagne (2-0).

Crédit : Amandine Noel / Icon Sport

«Cela m’a marqué, et cela me marquera longtemps encore. J’imagine que cela m’a renforcé, endurci. Mais entre les difficultés héritées de l’Afrique du Sud et cette affaire, j’ai eu deux bonnes années de m....», a confié Laurent Blanc dans son Livre «Au cœur des Bleus».

Didier Deschamps, les galères puis la gloire

Pour remplacer Laurent Blanc, la Fédération française de football a fait appel au seul capable de sauver la patrie : Didier Deschamps. Après avoir brillé à Monaco, fait remonter la Juventus en Serie A et surtout dépoussiérer l’étagère à trophées de l’OM, «DD» est nommé pour prendre en main les Bleus.

Et pourtant tout Didier Deschamps est-il, ses débuts à la tête des Bleus, avec une nouvelle coupe de cheveux par rapport à celles qu’il abordait à Marseille et quelques kilos en moins, n’ont pas été des plus sereins. D’autant qu’un «novembre noir» en 2012 l’attendait. Entre la sortie du livre de Raymond Domenech qui se réhabilitait tout seul, et ce fameux soir où 5 joueurs espoirs ont défrayé la chronique avec une virée nocturne en boîte de nuit trois jours avant un Norvège-France (perdu 3-5) décisif pour l’Euro Espoirs 2013 avec parmi les «clubbers» un certain Antoine Griezmann.

La première année de Deschamps a été compliquée et il a fallu un barrage retour exceptionnel au Stade de France contre l’Ukraine (3-0) pour décrocher le ticket pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, pays du football. Le point de départ de l'aventure des Français.

Crédit : Amandine Noel / Icon Sport

Avant de se rendre au Brésil, Adidas a organisé un incroyable coup médiatique le 26 mai en détruisant en public, en banlieue parisienne, une réplique du bus de Knysna.

Après un bon Mondial, éliminé par l’Allemagne, future championne du monde, en quarts de finale, les Bleus du capitaine de l’équipe de France du doublé 1998-2000 se sont tournés vers leur principal objectif : l’Euro 2016 à domicile. Mais avant d’y penser, une nouvelle affaire a secoué le football français avec l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena qui mêlera Karim Benzema.

Passé (ou pas) cet épisode, qui au final n’a jamais été terminé, les Tricolores ont presque réussi leur Euro avec une finale perdue face au Portugal, sur un but d’Eder dans les prolongations. La déception était telle que Didier Deschamps et ses hommes se sont jurés (secrètement) de se retrouver deux ans plus tard en Russie pour décrocher le titre.

Crédit : Global / Icon Sport

Ce qui a été fait le 15 juillet 2018 contre la Croatie après un parcours qui ressemblera à celui de 1998. Seule ombre au tableau, le lendemain, une nouvelle affaire de bus de Bleus lors de la descente des Champs-Elysées. L’équipe de France et les bus…

Retrouvez toute l'actualité du football ICI