Roland-Garros 2020 : dates, huis clos, juniors, tennis-fauteuil… tout ce qu'il faut savoir

Avec la pandémie de coronavirus qui a touché la planète, le sport a été énormément impacté. Si beaucoup d’événements ont été annulés, d’autres, comme Roland-Garros, ont été reportés. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’édition 2020 des Internationaux de France.

Une chose est certaine, Roland-Garros aura bien lieu. Bernard Giudicelli, président de la Fédération française de tennis, s’est montré optimiste lors d’une interview accordée à Stade 2 dimanche, puis lors d’un live sur Twitch avec Gaël Monfils lundi. Le Majeur parisien devrait se tenir du dimanche 20 septembre au dimanche 4 octobre.

La grande question concerne d’abord la présence ou non des meilleurs joueurs et joueuses de la planète. Beaucoup semblaient réticents à l’idée de reprendre la saison. «Nous travaillons à accueillir Rafa (Nadal) et les meilleurs joueurs du monde à l'automne», a affirmé Giudicelli.

Mais l’autre interrogation se porte vers l’accueil ou non du public. Le tournoi se disputera-t-il à huis clos ou des spectateurs pourront-ils se déplacer Porte d’Auteuil ? «L’option que je privilégie, c’est un Roland-Garros qui se déroule avec un maximum de public, a confié le président de la FFT. Après, en fonction des conditions sanitaires, nous nous ajusterons aux directives qui nous seront données par le gouvernement. C’est le gouvernement qui décide de la fréquentation et de la jauge maximale.»

Comme Roger Federer ou Mary Pierce, Bernard Giudicelli s’est montré réticent à l’idée que le tournoi se dispute à huis clos. «Comme tous les grands tournois, Roland-Garros est une rencontre entre les joueurs et le public, a-t-il souligné. C'est ce qui fait la magie du tournoi.»

En revanche, un problème se présente aux organisateurs. A l’automne, la durée des jours se réduit et la température est moins élevée par rapport à fin mai-début juin. Par conséquent, la tenue de tous les matchs dans de bonnes conditions de luminosités sera complexe. Pour rappel, en plus des tableaux féminins et masculins, Roland-Garros accueille également les doubles, les juniors et le tennis-fauteuil.

«Est-ce qu'on aura les tournois de doubles dans leur intégralité ? Cela doit être affiné, a confié Bernard Giudicelli. En matière de durée, on sera prêts puisqu’on aura nos quatre courts principaux éclairés, on aura quatre autres courts extérieurs éclairés et on travaille pour en éclairer quatre autres d'ici l'automne.» Ne reste plus qu’à attendre encore un peu avant que tout ne soit officialisé.

