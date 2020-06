Vidéo : la terrible chute d’une skateboardeuse de 11 ans

Une chute qui fait froid dans le dos. Alors qu'elle s'entraînait en Californie, la jeune skateboardeuse britannique de 11 ans Sky Brown est tombé au moment où elle allait tenter une figure.

La jeune fille a partagé ce moment sur les réseaux sociaux, où l'on ne voit que le début de la chute, lorsqu'elle s'envole, sans sa planche, et sans possibilité de s'aggripper à quoi que ce soit. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, le visage amoché et marqué par des bleus. Elle souffre également de fractures sur son poignet et sa main gauche, ainsi que d'un trauma crânien selon la BBC.

Selon son père, Stewart Brown, cette étoile montante du sport, qui vise les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, a «de la chance d'être en vie». Dans sa vidéo postée sur YouTube, Sky Brown assure que c'est son casque qui lui a permis de s'en sortir ce coup-ci.

Pas de quoi l'empêcher de continuer sa passion cependant. «Ce n'est pas grave de tomber parfois. Je vais me relever et avancer encore plus fort». Décidément plus adulte que son âge le laisse penser, elle termine son message en disant : «je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde en ce moment, et je veux que tout le monde sache que quoi que nous fassions, nous devons le faire avec amour et bonheur». Cette jeune athlète pourrait bien attirer toutes les caméras si son futur olympique se concrétise.

